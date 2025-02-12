Eskişehir'de 990 Araç Sürücüsüne Ceza

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinin sonucunda 990 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi'nde görevli personellerce denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda, başta hatalı araç park eden, emniyet kemeri/kask kullanmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya/okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen, yasak olmasına rağmen yaya bölgelerine giriş yapan olmak üzere trafikte çeşitli kural ihlali yapıldığı tespit edildi. Bu tespitler sonucunda 990 araç sürücüsünün tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR