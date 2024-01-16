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Eskişehir'de Abart Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 1.8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Abart Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 1.8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde abart egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik toplamda 1 milyon 837 bin 467 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikler nedeniyle 19 bin 317 TL, duraklama yasağına uymayan araçlar için 140 bin TL ve park ihlali yapan araçlar için 1 milyon 678 bin 80 TL ceza kesildi.

Eskişehir\'de Abart Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 1.8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
16.01.2024 - 17:28,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik yapılan denetimlerde sürücülere toplamda 1 milyon 837 bin 467 TL cezai işlem uygulandı.

Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 3 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 19 bin 317 TL, 203 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak nedeniyle 140 bin TL, 2 bin 330 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali nedeniyle de 1 milyon 678 bin 80 TL, toplamda da 1 milyon 837 bin 467 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Abart Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 1.8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Abart Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimlerinde 1.8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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