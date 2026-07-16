Eskişehir\'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol

Eskişehir Valiliği tarafından hazırlatılan davet afişini kestikleri ve şehit Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o" dediği tespit edilen 2 şüpheli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Valilik logolu 15 Temmuz anma programlarına davet afişini kestikleri belirlenen 2 özel güvenlik görevlisi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR