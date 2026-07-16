Eskişehir'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
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Eskişehir'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol

Eskişehir\'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol
16.07.2026 16:56
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Eskişehir'de 15 Temmuz anma afişini kesip şehit Ömer Halisdemir'e hakaret eden 2 özel güvenlik gözaltına alındı. Şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından hazırlatılan davet afişini kestikleri ve şehit Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o" dediği tespit edilen 2 şüpheli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Valilik logolu 15 Temmuz anma programlarına davet afişini kestikleri belirlenen 2 özel güvenlik görevlisi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de afiş kesen 2 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
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