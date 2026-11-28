Eskişehir'de, anne ve babasına yönelik "yağma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Arif Ş. hakkında Cumhuriyet savcısı ceza isteminde bulundu.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arif Ş., sanığın ağabeyi tanık Selahattin Ş. ve sanık avukatı katıldı. Tanıklık yapmama hakkı kendisine hatırlatılmasına karşın ifade vermeyi kabul eden Selahattin Ş., ailenin aynı evde yaşadığını dile getirerek kardeşinin ailesine herhangi bir zarar vermediğini ve aralarında kavga ya da tartışma çıkmadığını öne sürdü.

Savcı, darp raporları ve mesaj kayıtlarına dikkat çekti

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, mağdurların kovuşturma aşamasında şikayetlerinden vazgeçtiğini ve tanıkların sanık lehine beyanda bulunduğunu, ancak bunun sanığın tehdidi altında ya da sanığı korumak amacıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirtti. Savcı, dosyadaki soruşturma aşaması beyanlarına, darp raporlarına, yazılı ve sesli mesaj kayıtlarına dikkat çekerek sanık Arif Ş.'nin annesi Kadriye Ş.'ye karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma", babası Selim Ş.'ye karşı ise "yağma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"Annemin okuma yazması yok, babamın baskısıyla ifade verdi"

Duruşmada söz alan sanık Arif Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek, annesine hiçbir zaman el kaldırmadığını savundu. Dosyadaki telefon kayıtlarında geçen tartışmanın ağabeyiyle arasında yaşandığını iddia eden sanık, annesinin okuma yazmasının bulunmadığını ve babasının baskısıyla bu şekilde ifade verdiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.