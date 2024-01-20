 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor

Eskişehir'de Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında araç içinde alkol tüketen ve gürültü yapan kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşları rahatsız ediyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken şahıslar, aynı zamanda bölge halkını tedirgin ediyor. Şahısların, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu iddia ediliyor.

Eskişehir\'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor
20.01.2024 - 17:30,
Abone Ol

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Odunpazarı, Eskişehir, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor - Son Dakika


08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13
İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
22:03 Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan bomba skor yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 08:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement