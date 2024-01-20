Eskişehir\'de Araç İçinde Alkol Tüketen Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi. - ESKİŞEHİR