Eskişehir\'de amcasını silahla vuran 15 yaşındaki çocuk cezaevine gönderildi

Eskişehir'de amcasını silahla vuran 15 yaşındaki çocuk cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda 15 yaşındaki çocuk, amcası Muhammed Aslanoğlu'nu silahla ağır yaraladı; amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de amcasını silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde Muhammed Aslanoğlu, lise öğrencisi olan yeğeninin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldı hastanede hayatını kaybetmişti. Amcanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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