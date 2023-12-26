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Eskişehir'de Aracın İçine Giren Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aracın İçine Giren Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahıs, park halindeki aracın bagaj kapağının açık olduğunu fark ederek araca girdi ve oto teyp hırsızlığı yaptı.

Eskişehir\'de Aracın İçine Giren Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı
26.12.2023 - 15:06,
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Eskişehir'de bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı.

Olay önceki gece Esentepe Mahallesi Çifteler Sokak üzerinde saat 04.17 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen kapüşonlu bir şahıs, park halindeki aracın bagaj kapağının açık olduğunu farketti. Aracı gözüne kestiren şahıs, tekrardan aracın bulunduğu konuma gelerek, bagaj kapağını kontrol etti. Bagajın açıldığını fark eden şahıs, diğer kapıları da kontrol etti. Otomobilin başında bir süre vakit geçiren hırsız araca şoför mahallinden giremeyince sağ ön kapı ile bir süre uğraştıktan sonra araca girmeyi başardı. Şahsın oto teyp hırsızlığı yaptığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Aracın İçine Giren Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Aracın İçine Giren Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika
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