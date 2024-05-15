Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza

Eskişehir\'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapalı bölgelere giren motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan çalışmada 47 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler, trafiğe kapalı yerlere giriş yaparak kural ihlali yapan ve belge eksikliği bulunan sürücülere ceza kesildi.

15.05.2024 17:00
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Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelere giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik çalışmada 47 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce, trafiğe kapalı yerlere giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 47 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza - Son Dakika

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