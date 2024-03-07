Eskişehir\'de Aracın Motor Kısmında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Eskişehir'de gece saatlerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan bir araçtan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amacıyla etrafa şerit çekerken, caddedeki trafik geçici olarak durduruldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başarıyla söndürülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR