Eskişehir\'de Arılıkta Yangın: Çok Sayıda Arı Telef Oldu

Eskişehir'de çıkan yangın sonucunda çok sayıda arı telef oldu.

Olay, Mahmudiye ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede arıcılık faaliyetlerini yürütmekte olan Hasan Ö. isimli şahsa ait arılıkta, yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcım sebebiyle yangın çıktı. Yangın sonucunda kovanlar alev alırken, tüm arıların telef olduğu öğrenildi. Maddi zararla atlatılan olay, Eskişehir'deki arı yetiştiricileri tarafından üzüntüyle karşılandı.