Eskişehir'de Arılıkta Yangın: Çok Sayıda Arı Telef Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Arılıkta Yangın: Çok Sayıda Arı Telef Oldu

Eskişehir\'de Arılıkta Yangın: Çok Sayıda Arı Telef Oldu
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Mahmudiye ilçesindeki arılıkta çıkan yangında tüm arılar telef oldu, olay arı yetiştiricilerini üzdü.

Eskişehir'de çıkan yangın sonucunda çok sayıda arı telef oldu.

Olay, Mahmudiye ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede arıcılık faaliyetlerini yürütmekte olan Hasan Ö. isimli şahsa ait arılıkta, yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcım sebebiyle yangın çıktı. Yangın sonucunda kovanlar alev alırken, tüm arıların telef olduğu öğrenildi. Maddi zararla atlatılan olay, Eskişehir'deki arı yetiştiricileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Arılıkta Yangın: Çok Sayıda Arı Telef Oldu - Son Dakika

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