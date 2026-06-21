Eskişehir'de Bodrumda Yangın

Eskişehir'de 10 katlı bir binanın bodrum katında asansör devrelerinden kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yenibağlar Mahallesi Bağımsız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın bodrum katında asansör devrelerinden kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR