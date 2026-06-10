İki kamyonun karıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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İki kamyonun karıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

İki kamyonun karıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
10.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:50
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Eskişehir'de kontrolden çıkan buğday yüklü kamyon, beyaz eşya yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücü sıkıştı, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de beyaz eşya yüklü kamyona, kontrolden çıkan buğday yüklü kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Buğday yüklü kamyonun kupasının ezilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl mahallesi Firuzan Kanatlı bulvarı üzerinden meydana geldi. Mustafa P. (67) idaresindeki buğday yüklü 26 HS 356 plakalı kamyon, kavşakta kontrolden çıkarak Yunus Y. (24) idaresindeki 06 FRB 502 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonun kasa kısmına çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ezilen kupa kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen kamyonlar kullanılamaz hale geldi. Kupası ezilen kamyon vinç yardımı kurtarılıp çekildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Beyaz Eşya, Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kamyonun karıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

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