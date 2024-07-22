Eskişehir'de Cip Akaryakıt İstasyonuna Daldı

3.Sayfa

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Faciadan kıl payı dönülen kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa-Eskişehir kara yolu Batıkent mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde bulunan R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan cip, içerde bulunan 26 B 9369 plakalı kamyonete ve pompalara çarparak durabildi. Kaza sonucunda cipte, kamyonette ve akaryakıt pompalarında büyük maddi hasar oluştu.

Faciadan kıl payı dönülen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı. - ESKİŞEHİR