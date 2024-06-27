Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda Kimlik Sorgusu Yapıldı

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Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirilen polis ekipleri 27 şahsa kimlik sorgusu yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışma yapıldı. Şüphelilere yönelik 26 Mayıs 2024 tarihinde yapılan çalışma Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen uygulamalarda 27 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR