Eskişehir\'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı

?? Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla kazılan tünelde meydana gelen göçükte toprak altında kalan vatandaşı çıkarmak için zamanla yarışan AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin, zorlu şartlara rağmen tünel içerisinde gerçekleştirdiği operasyon anları kameralara yansıdı.

?Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldiği ihbarı üzerine AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden uzman ekipler; polis, itfaiye ve sağlık birimleriyle koordineli bir şekilde tünelde geniş çaplı bir kurtarma faaliyeti başlattı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünelde, beline bağlanan iple girdikten sonra mahsur kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir'e ulaşmak için harekete geçen AFAD personelinin yerin metrelerce altındaki mücadelesi kameralar tarafından kaydedildi.

?Zorlu şartlar altında çalışmalara devam edildi

Görüntülerde, AFAD ekiplerinin adeta iğneyle kuyu kazarak ilerlediği dar ve riskli tünel yapısı gözler önüne serildi. En üst düzeydeki çökme tehlikesine ve hareket eden toprak kütlesine rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü personeli, tünel içerisindeki operasyonu kararlılıkla sürdürdü. Ekiplerin dar alanda zaman karşı verdiği zorlu mücadele anları kameralara yansıdı.

?12 metre derinlikte 18 saatlik kesintisiz mesai

?Kısıtlı çalışma alanı nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerini güçlükle yürüten ekipler, tünel içerisindeki çalışmalarını 18 saat boyunca aralıksız sürdürdü. AFAD personelinin kameraya yansıyan koordineli çalışması sonucunda, 12 metre derinlikten iki çocuk babası vatandaşın cenazesi çıkarıldı.

?Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR