Eskişehir'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı

Eskişehir\'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı
04.07.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Define kazısı sırasında oluşan göçükte mahsur kalan kişi 18 saatlik operasyonla kurtarılamadı.

?? Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla kazılan tünelde meydana gelen göçükte toprak altında kalan vatandaşı çıkarmak için zamanla yarışan AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin, zorlu şartlara rağmen tünel içerisinde gerçekleştirdiği operasyon anları kameralara yansıdı.

?Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldiği ihbarı üzerine AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden uzman ekipler; polis, itfaiye ve sağlık birimleriyle koordineli bir şekilde tünelde geniş çaplı bir kurtarma faaliyeti başlattı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünelde, beline bağlanan iple girdikten sonra mahsur kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir'e ulaşmak için harekete geçen AFAD personelinin yerin metrelerce altındaki mücadelesi kameralar tarafından kaydedildi.

?Zorlu şartlar altında çalışmalara devam edildi

Görüntülerde, AFAD ekiplerinin adeta iğneyle kuyu kazarak ilerlediği dar ve riskli tünel yapısı gözler önüne serildi. En üst düzeydeki çökme tehlikesine ve hareket eden toprak kütlesine rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü personeli, tünel içerisindeki operasyonu kararlılıkla sürdürdü. Ekiplerin dar alanda zaman karşı verdiği zorlu mücadele anları kameralara yansıdı.

?12 metre derinlikte 18 saatlik kesintisiz mesai

?Kısıtlı çalışma alanı nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerini güçlükle yürüten ekipler, tünel içerisindeki çalışmalarını 18 saat boyunca aralıksız sürdürdü. AFAD personelinin kameraya yansıyan koordineli çalışması sonucunda, 12 metre derinlikten iki çocuk babası vatandaşın cenazesi çıkarıldı.

?Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 23:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Define Ararken Göçük: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.