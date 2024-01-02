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Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'de Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
02.01.2024 - 10:35,
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Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Şarhöyük Mahallesi Eses Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla şüpheli bir şahıs girdi. Apartmanın giriş katında bulunan elektrikli bisikleti çalan şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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