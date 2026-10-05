Eskişehir\'de fırın işçisi açık rezistansa temas ederek akıma kapıldı, ağır yaralandı

Eskişehir'de bir fırında çalışan işçi, su ısıtmak için kullanılan açık rezistansa temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş yerinde çalışan yabancı uyruklu A.Ö. isimli işçi, su ısıtma veya buharlaştırma amacıyla açıkta çalıştırıldığı iddia edilen elektrikli rezistansa temas etti. Rezistansı eline almasıyla birlikte yüksek gerilimli elektrik akımına kapılan A.Ö., ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.