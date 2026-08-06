Eskişehir'de Garaj Yangını: Apartman Tahliye Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Garaj Yangını: Apartman Tahliye Edildi

Eskişehir\'de Garaj Yangını: Apartman Tahliye Edildi
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Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında bir otomobil yandı, bina tedbiren tahliye edildi.

Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, duman nedeniyle bina tedbiren tahliye edildi.

Olay, Çamlıca Mahallesi Ayyıldız Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Garajdan yükselen dumanların üst katlara sirayet etmesi üzerine apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında garajda park halinde bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Garaj Yangını: Apartman Tahliye Edildi - Son Dakika

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