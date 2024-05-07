Eskişehir'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüphelilere Hapis Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüphelilere Hapis Cezası

Eskişehir\'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüphelilere Hapis Cezası

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenerek tutuklanan şüphelilerden biri 6 yıl 8 ay diğeri ise 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 20 şahıs tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı ve hapis cezası verildi.

07.05.2024 15:53
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Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenerek tutuklanan şüphelilerden biri 6 yıl 8 ay diğeri ise 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan 2 araçta yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 20 şahıs tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Organizatör görevindeki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı mütalaanın ardından Eskişehir'de 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Şüphelilerden A.İ. isimli sanık hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin TL para cezası, H.U. isimli sanık hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin TL para cezası verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüphelilere Hapis Cezası - Son Dakika

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