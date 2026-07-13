Eskişehir'de Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Eskişehir\'de Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
13.07.2026 11:37
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Polis, hırsızlık yapmak isteyen 3 kadını suçüstü yakaladı, tutuklandılar.

Eskişehir polis ekipleri bir evin kapısını hırsızlık amacı ile zorlayarak açmaya çalışan 3 kadını suçüstü yakaladı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir apartmana hırsızlık amacıyla şüpheli şahısların girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, apartmanın 9'uncu katında bir dairenin kapısını meyve bıçağı ile açmaya çalışan G.Ç., Y.Y. ve D.Ç. isimli kadınları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Daha önce de çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
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