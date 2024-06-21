Eskişehir'de Huzur Operasyonunda 18 Şahsa Kimlik Sorgulaması Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur operasyonunda 18 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken, 8 adet tabanca, 4 adet kesici alet ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. 'Kabahatler kanunu' ile 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörler, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet kama, 1 adet muşta, 57 adet fişek ve 14 adet boş kovan ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR