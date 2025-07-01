Eskişehir\'de İnşaatta İskeleden Düşme Kazası

Eskişehir'de eski otogar olarak bilinen alanda yapılan inşaatta iskeleden düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.20 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski otogar olarak bilinen alanda süren inşaat çalışmalarında görev alan İ.B. (35) isimli şahıs iskeleden düştü. Yüksekten düşme sonucunda yaralanan şahıs için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince şahsın bilincinin açık olduğu ve beden travması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR