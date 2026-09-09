Eskişehir'de itfaiye son 2 ayda bin 79 yangına müdahale etti, 345 kurtarma yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de itfaiye son 2 ayda bin 79 yangına müdahale etti, 345 kurtarma yaptı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temmuz ve ağustos aylarında bin 79 yangına müdahale edildiğini ve 345 kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı. Ekipler ayrıca 109 eğitim düzenlerken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 111 ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de son 2 ay içerisinde çıkan bin 79 yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temmuz ve ağustos ayında yaptıkları çalışmaların istatistiklerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, son 2 ay içerisinde Eskişehir'de çıkan bin 79 yangına müdahale edildi. Ekiplerce 345 kurtarma çalışması yapıldı. Şehirde 17 istasyon bulunduğu belirtilirken, 109 adet eğitim düzenlendiği ifade edildi. Gerçekleştirilen programlarda 115 kadın ve 202 erkeğe eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 111 ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de itfaiye son 2 ayda bin 79 yangına müdahale etti, 345 kurtarma yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de itfaiye son 2 ayda bin 79 yangına müdahale etti, 345 kurtarma yaptı - Son Dakika
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