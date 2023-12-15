Eskişehir\'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Aralık ile 14 Aralık tarihlerinde 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 298 adet farklı çaplarda mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR