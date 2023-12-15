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Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan aranan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir\'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi
15.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 10:15
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Aralık ile 14 Aralık tarihlerinde 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 298 adet farklı çaplarda mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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