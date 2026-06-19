Seyitgazi\'de yaşlı adam ters dönen traktörün altında kaldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ters dönen kabinsiz traktörün altında kalan yaşlı adam, geçirdiği kazayı yara almadan atlattı.

Olay, dün Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Karaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Günaydın (78), tarlada çalışırken takla atan kabinsiz traktörünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Günaydın'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin vinçle kaldırdığı traktörün altından çıkarılan yaşlı adamın kazayı burnu bile kanamadan atlattığı belirtildi. - ESKİŞEHİR