Eskişehir'de kaçak alkollü içecek satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak alkollü içecek satıcısı yakalandı

Eskişehir\'de kaçak alkollü içecek satıcısı yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollardan temin ettiği alkollü içecekleri sattığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde öğütücü aparat, kenevir tohumu, esrar sarımında kullanılan kağıt, ruhsatsız av tüfeği, kaçak alkollü içecek ve alkol kalite kontrol test kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak yollardan temin ettiği alkollü içecekleri sattığı belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyitgazi İlçesi'nde uyuşturucu madde kullanan ve kaçak yollardan temin ettiği alkollü içecekleri satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan izinlerin ardından düzenlenen operasyonu sonucu şahıs yakalanırken, ikametinde yapılan aramalarda 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat, 3 gram kenevir tohumu, 52 adet esrar sarımında kullanılan kağıt, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 40 litre kaçak alkollü içecek, 9 adet alkol kalite kontrol test kiti ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' ve 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kaçak alkollü içecek satıcısı yakalandı - Son Dakika

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