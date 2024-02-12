Eskişehir'de kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Eskişehir\'de kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alarak harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede çeşitli malzemeler ele geçirildi ve soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 14:29
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Eskişehir'de kaçak kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Odunpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce, 3 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada, 40 santimetre genişliğinde, 50 santimetre derinliğinde 3 adet çukur açıldığı tespit edilirken olay yerinde; 1 adet dedektör, 1 adet keser, 1 adet köşebent demir, 14 adet kalem pil, 1 adet paslanmış 7.62 milimetre çapında fişek, 1 adet paslanmış kovan ve 1 adet eldiven ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika


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