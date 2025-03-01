Eskişehir'de kaçak sigara sattığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta aramada yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda muhtelif markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kaçak Sigara Satışı - Son Dakika
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