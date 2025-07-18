Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Eski Sevgili Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Eski Sevgili Yakalandı

Eskişehir\'de Kadın Cinayeti: Eski Sevgili Yakalandı
18.07.2025 15:21
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Eskişehir'de 4 çocuk annesi S.S.K., evinde bıçaklanarak öldürüldü, eski sevgilisi Sakarya'da yakalandı.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde bıçaklanarak vahşice öldürülen yabancı uyruklu 4 çocuk annesi kadının eski sevgilisi, kaçtığı Sakarya'da yakalanarak sağlık kontrolü akabinde adliyeye sevk edildi. S.S.K ile aynı binada oturan Banu Koçyiğit, "Apartmanın içerisine kan kokusundan giremiyorsunuz. Kapıyı mühürlediler" diyerek gördüklerini aktardı.

Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda dün sabaha karşı meydana gelmiş, 1'i engelli 4 çocuk annesi 29 yaşındaki yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Kadının öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, binaya girip çıkan ve şüpheli olarak tespit ettiği S.S.K.'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen A.S.'nin (37) yakalanması için çalışma başlattı. A.S. polis ekiplerince kaçtığı Sakarya'da yakalanarak, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün akabinde adliyeye getirildi. Cinayetin ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işlendiği iddia edildi.

"Apartmanın içerisine kan kokusundan giremiyorsunuz"

Öte yandan S.S.K. ile aynı binada yaşayan Banu Koçyiğit kan donduran detaylar aktardı. Öldürülen kadının komşusu Koçyiğit olayla ilgili olarak, "Bir üst katta oturuyorum. Olay, sabaha karşı oldu. Sabah 05.00'da polisin kapımı çalmasıyla uyandım. Kız çocukları vardı, hep evdeydiler. Kızlar o gün yoktu, hiç gözükmediler. Bir engelli çocuğu vardı, konuşamıyordu ve hep bağırıyordu. Apartmanın içerisine kan kokusundan giremiyorsunuz. Kapıyı mühürlediler. Evde o konuşamayan çocuk varmış, kadının da boğazını kesmişler" dedi.

"Kapım çalınmadan 15 dakika önce falan ölmüş"

Koçyiğit, konuşmasının devamında komşusunun engelli çocuğunun sürekli bağırdığına değinerek şunları söyledi:

"Kendisi hiç evden çıkmayan çok genç ve güzel, namuslu bir kadındı. Ben sadece bir ara çarpışma sesi ve çocuğun o bağırtı sesini duydum ama uyumaya devam ettim. Çünkü o çocuk rahatsız olduğu için devamlı bağırıyor. Yan komşum da öyle sanmış, ama kim duydu bilmiyorum, polise ihbar etmişler. Kapım çalınmadan 15 dakika önce falan ölmüş." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Eski Sevgili Yakalandı - Son Dakika

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