Eskişehir\'de Kadın Sürücüler Çarpıştı

Eskişehir'de kadın sürücülerin idaresinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 34 YB 3978 plakalı otomobil ile 06 DOM 274 plakalı araç birbiriyle çarpıştı. İsimleri öğrenilemeyen kadın sürücülerin karıştığı kaza maddi hasar ile atlatıldı. - ESKİŞEHİR