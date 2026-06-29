Eskişehir'de markete giren sürücünün el frenini çekmediği kamyon kayarak akan trafiğin arasına dalarken, muhtemel facia ucuz atlatıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kütahya- Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 AFY 752 plakalı kamyonun sürücüsü ihtiyacını karşılamak için markete girdi. O sırada sürücünün el frenini çekmediği kamyon kaymaya başladı. Kayan kamyon Eskişehir- Kütahya yolunun yoğun trafiğinde refüj üzerindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Demir korkuluklarda ve kamyonda maddi hasar oluşurken, facia kıl payı ile atlatıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Kamyontrafik Kargaşası - Son Dakika
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