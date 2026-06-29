Eskişehir'de Kamyontrafik Kargaşası - Son Dakika
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Eskişehir'de Kamyontrafik Kargaşası

Eskişehir\'de Kamyontrafik Kargaşası
29.06.2026 10:17
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Market önünde el freni çekilmeyen kamyon, yoğun trafikte kayarak facianın eşiğinden döndü.

Eskişehir'de markete giren sürücünün el frenini çekmediği kamyon kayarak akan trafiğin arasına dalarken, muhtemel facia ucuz atlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kütahya- Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 AFY 752 plakalı kamyonun sürücüsü ihtiyacını karşılamak için markete girdi. O sırada sürücünün el frenini çekmediği kamyon kaymaya başladı. Kayan kamyon Eskişehir- Kütahya yolunun yoğun trafiğinde refüj üzerindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Demir korkuluklarda ve kamyonda maddi hasar oluşurken, facia kıl payı ile atlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kamyontrafik Kargaşası - Son Dakika

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