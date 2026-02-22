Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi - Son Dakika
Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi

Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
22.02.2026 08:51
Ocakta unutulan yemek nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de ocakta unutulan yemekten çıkan gazdan etkilenen anne ve biri 11 yaşında olan iki oğlu hastaneye kaldırıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı.

TEDAVİLERİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

