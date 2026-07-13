Eskişehir\'de Kaza: 1 Yaralı

Eskişehir'de orta şeritte seyir halindeyken akaryakıt istasyonuna girmek için aniden sağa doğru manevra yapan otomobil, başka bir aracın reklam levhasına çarpmasına sebep oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir Çevre Yolu Ankara istikameti Batıkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 AH 4706 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için aniden sağa doğru dönüş yaptı. Hatalı manevra yapan 06 AH 4706 plakalı otomobil, bu esnada sağ şeritte seyir halinde olan 06 BVT 294 plakalı otomobil sürücüsü İ.B.'nin (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu. Kontrolden çıkan 06 BVT 294 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun yol kenarındaki reklam levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR