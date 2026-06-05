Eskişehir\'de Kaza: 7 Yaralı

Eskişehir'de otomobilin yandan çarpması sonucu bir işçi servisinin yan yattığı kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Bamsi Sokak ile Adalet Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bamsi Sokak'tan çıkan Hakan Ş. idaresindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil, Adalet Caddesi'nde seyreden Seher D. yönetimindeki 26 S 1207 plakalı işçi servisine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı, cadde üzerinde yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçi servisinde yolcu olarak bulunan Aylin Ü., Gülşen T. ve Ayşe B. ile otomobilde bulunan Çiğdem Ş. ve Hasan K. Ş. dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Cem Ünal da olay yerine gelerek sürücülere geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR