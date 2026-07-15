Eskişehir'de Kaza: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Sürücü Kaçtı

Eskişehir\'de Kaza: Sürücü Kaçtı
15.07.2026 18:09
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Eskişehir'de araç çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Eskişehir'de bir aracın hatalı manevrası nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen SUV araç çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü ise durmayıp kayıplara karıştı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda seyir halinde olan 26 AHU 724 plakalı otomobil, başka aracın ani manevrası nedeniyle tramvay yoluna girmemek için ani fren yaparak yavaşlamak zorunda kaldı. O esnada arkadan gelmekte olan 26 AKL 995 plakalı SUV araç, duramayarak yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücüler büyük şok yaşarken, kazaya neden olduğu öne sürülen araç sürücüsü ise olay yerinde durmayarak yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik akışını aksatan araçların yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kaza: Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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