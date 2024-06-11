Eskişehir'de Kenevir Bitkisi Yetiştiren Şahsa Operasyon: Narkotik Madde ve Silah Ele Geçirildi

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Eskişehir'de evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahsa jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar narkotik madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı ilçesinde bulunan bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı koordinesinde şahsın evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 10 gram esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 adet tabanca, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Yasadışı Kenevir Yetiştirmek' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR