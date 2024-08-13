Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K'nin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kesici Aletle Saldırı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?