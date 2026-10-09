Eskişehir'de kiralık otomobil çalıntı ihbarıyla durduruldu, sürücü şok yaşadı - Son Dakika
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Eskişehir'de kiralık otomobil çalıntı ihbarıyla durduruldu, sürücü şok yaşadı

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Eskişehir\'de kiralık otomobil çalıntı ihbarıyla durduruldu, sürücü şok yaşadı
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İstanbul'dan kiralık otomobille Eskişehir'e gelen sürücü, polis kontrolünde aracın çalıntı ihbarlı olduğunu öğrendi. Filo şirketi ile kiralama firması arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı tahmin edilen ihbar nedeniyle emniyete götürüldü, otomobil yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul'dan kiraladığı otomobille geldiği Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan sürücü, aracın filo şirketi ile kiralama firması arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalıntı ihbarlı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul'dan D.Y. isimli şahıstan 34 NHU 520 plakalı otomobili kiralayarak Eskişehir'e gelen B.G., kent girişindeki Bursa çevreyolu kontrol noktasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan rutin evrak ve plaka kontrollerinde, otomobil hakkında çalıntı ihbarı bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinden aracın çalıntı olduğunu öğrenen B.G. duydukları karşısında büyük şok yaşadı. Durumu anlamaya çalışan sürücü, aracı kiraladığı D.Y.'yi arayarak bilgi almaya çalıştı.

Aracı kiralayan firma ile araç filosu sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalıntı ihbarında bulunulduğu tahmin edilirken, kiralama mağduru olan B.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çalıntı ihbarı bulunan otomobil ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA
Eskişehirİstanbul3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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