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Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Şahsın Akıl Sağlığı Raporu Geldi - Son Dakika
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Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Şahsın Akıl Sağlığı Raporu Geldi

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren şahsın, cezai ehliyetinin bulunduğunu belirten akıl sağlığı raporu mahkemeye sunuldu. Tutuklu sanığın duruşması ertelendi.

Eskişehir\'de Komşusunu Öldüren Şahsın Akıl Sağlığı Raporu Geldi
11.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 17:06
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Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle 3 kez ateş ederek öldürdüğü gerekçesi ile müebbet hapis istemiyle yargılanan şahsın, cezai ehliyetinin bulunduğunu belirten akıl sağlığı raporu geldi.

2021 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta ikamet eden Selami S.(55) ile komşusu Yaşar Güneş arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu Selami S., komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı celsesinde, komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istenen tutuklu sanık Selami S., mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada istenen tutuklu sanık hakkındaki akıl sağlığı raporu, 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından mahkemeye gönderildi. Rapora göre Selami S.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Mahkeme heyeti tarafından sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'na sevk edilip rapor alınmasına hükmetti. Duruşma 4 Nisan'a ertelendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Şahsın Akıl Sağlığı Raporu Geldi - Son Dakika
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