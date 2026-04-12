Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu
Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu

12.04.2026 04:15
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu; 2 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikteki sulama kanalına uçması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ö.M.Ç. isimli şahsın idaresindeki 06 DNP 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjdeki demir bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu, araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan B.H. yaralandı.

Yaralıları itfaiye ekipleri araçtan çıkardı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.M.Ç. ve B.H.'nin iyi durumda oldukları öğrenildi. Öte yandan, kanalın içerisinde kalan otomobilin ise sabah saatlerinde çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması bekleniyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
