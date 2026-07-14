Eskişehir\'de silindir yüklü römork, sürücü adayı aracını ezdi: 2 yaralı

Eskişehir'de silindir taşıyan kamyon römorku, rampada bağlantı yerinden kopup sürücü adayı aracını ezdi. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. (43) idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 BR 840 plakalı kamyonun arkasındaki silindir taşıyan römork, rampa çıkarken bağlantı yerinden koptu. Yokuş aşağı kayan römork, bu esnada 26 AKG 803 plakalı sürücü adayı aracı ile ehliyet sınavına hazırlanan Mehmet Yakar'ın (18) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki direksiyon eğitmeni Mustafa Karadeniz (74) ve sürücü adayı Mehmet Yakar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen silindir ve römork ise vinç yardımı ile kaldırıldı.

"Römork üstümüze doğru geldi"

Olay anını anlatan Mehmet Yakar, "Biz yolda giderken römork üzerimize doğru geldi. Silindir yüklü römork bize çarptı. Römork üstümüze doğru geldi. Bu benim ilk dersim değildi önceden ders almıştım" dedi. - ESKİŞEHİR