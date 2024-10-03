Eskişehir\'de Metamfetamin Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 760.51 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Bu çerçevede, 760.51 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2 Ekim 2024 tarihinde adliye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR