Eskişehir\'de Motosiklet Denetimi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 394 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken 78 sürücü ve araca işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-2 Şubat tarihlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 394 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde yasak olmasına rağmen yaya bölgesine giriş yaptığı, trafikte kural ihlalleri yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 78 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR