Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
08.07.2026 10:10
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Ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, hurdaya dönen motosiklet trafikten menedildi.

Kaza, dün gece Ankara Çevre Yolu Yanık Kahveler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.S. (20) idaresindeki 11 EK 985 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.S.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının bacağından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde sürücü M.S.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kullanılmaz hale gelen motosikletin bağlanacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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