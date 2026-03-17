Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

17.03.2026 22:48
20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş, motosiklet kazasında ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çarptığı aydınlatma direğini deviren motosikletin sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Dede Mahallesi Kartopu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş, idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bir aydınlatma direğini devirdikten sonrası durabilirken, sürücü ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen Emirhan Kızıltaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu esnada Kızıltaş'ın ölümünden habersiz olan çaresiz yakınları ise, olay yerinde iyi bir haber gelmesini bekledi. Kaza sonucu vefat eden gencin 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:23:36.
