Eskişehir\'de Motosikletten Ateş Açma Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de bir şahsın motosiklet üzerinden ateş açılması sonucunda yaralandığı olayla ilgili polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi'nde Y.Y. isimli şahıs, bir eğlence mekanı önünden geçerken motosiklet üzerinde seyir halinde bulunan 2 şüpheliden birinin ateş ettiği etmesi sonucunda yaralandı. Konuyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler neticesinde 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirilirken, olayla ilgisi bulunan 7 şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildiği. Şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR