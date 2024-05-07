Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye 18 Bin 870 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye 18 Bin 870 TL Cezai İşlem

Eskişehir\'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye 18 Bin 870 TL Cezai İşlem

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 97 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 sürücüye toplamda 18 bin 870 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, okul servisi şoförlerine ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

07.05.2024 12:47
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 97 araç kontrol edilirken 6 sürücüye 18 bin 870 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 97 servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 okul servisinin şoförüne toplam 18 bin 870 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca okul servisi şoförlerine ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye 18 Bin 870 TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye 18 Bin 870 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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