Eskişehir\'de Otluk Alanda Yangın: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mayıslar Mahallesi girişindeki çay kenarında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye Orman Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleri ve arasözlerle yaptığı yaklaşık yarım saatlik çalışması ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, çevredeki bazı seralar ile yaklaşık 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. - ESKİŞEHİR