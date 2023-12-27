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Eskişehir'de Otomobilden Hoparlör Çalan Hırsız Görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobilden Hoparlör Çalan Hırsız Görüntülendi

Eskişehir'de bir otomobilden hoparlör çalan hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansırken, aynı aracın 2 ay arayla 2 kere soyulduğu öğrenildi.

Eskişehir\'de Otomobilden Hoparlör Çalan Hırsız Görüntülendi
27.12.2023 - 11:27,
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Eskişehir'de bir otomobilden hoparlör çalan hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansırken, aynı aracın 2 ay arayla 2 kere soyulduğu öğrenildi.

Olay Kumlubel Mahallesi Bayraktar Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 Ekim tarihinde hırsızlar tarafından soyulan otomobil, 14 Aralık'ta bir kez daha soyuldu. Yüzünü gizlemek için kapüşon ve bere takan hırsız park halindeki araca yaklaşıp, bir süre bagaj kapağını açmayı denedi. Bagajı açmayı başaran hırsız, etrafını kontrol ettikten sonra araçta bulunan hoparlörü çaldı. Güvenlik kameraları, hiçbir şey olmamış gibi hoparlörü kucağına alarak olay yerinden uzaklaşan hırsızı saniye saniye görüntüledi. Aynı aracın iki kez soyulduğunu öğrenen vatandaşlar hayrete düştü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobilden Hoparlör Çalan Hırsız Görüntülendi - Son Dakika
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