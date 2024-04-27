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Eskişehir'de park halindeki kamyona arkadan çarpan belediye otobüsünde büyük hasar oluştu.

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Topçular Caddesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Odunpazarı-Fevziçakmak hattında görev yapan Ş.T. idaresindeki 26 EBB 116 plakalı belediye otobüsü, Topçular Caddesi'nde park halinde olan 26 AD 215 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, kamyonu sürükledi. Kazada otobüsün kısmen boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçerken şoför kazayı hafif yaralanarak atlattı. Çarpmanın etkisiyle belediye otobüsünde ağır hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - ESKİŞEHİR